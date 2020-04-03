2020/04/03 | 21:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ينجح “ملك الموت” في إقناع الإيرانيين التزام منازلهم؟..تجوّل بفأسه في الأسواق بعباءةٍ سوداء وكتب عليها “كورونا”..حملة مُبتكرة لتوعية للناس أم لإرعابهم؟..ماذا يعني أن يطلب الرئيس روحاني […]

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