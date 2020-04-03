ربع مليون إصابة في أميركا.. وإسبانيا تتخطى إيطاليا

2020/04/03 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس كورونا، وسجلت 6058 وفاة، فيما تخطت إسبانيا إيطاليا في عدد الإصابات، حيث أعلنت السلطات، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة بالوباء لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10,935 بعد تسجيل وفاة 935 خلال 24 ساعة وتبلغ الإصابات […]

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