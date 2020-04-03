اكتشاف عقار “يدمر” فيروس كورونا في 48 ساعة

2020/04/03 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أظهر دواء مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم قدرة على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة، وفق ما نقل موقع “7نيوز” الأسترالي الإخباري.وأشار الموقع إلى أن دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية حول عقار إيفرمكتين Ivermectin أظهرت نتائج واعدة في مكافحة الفيروس.وتوصلت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من العقار يمكن […]

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