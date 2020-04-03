دراسة تجيب عن سؤال الوقاية … كورونا والكمامات

2020/04/03 | 21:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…بعد الجدل المُثار حول جدوى الكمامات في زمن فيروس كورونا المستجد، قال باحثون درسوا تأثير الكمامات المستخدمة في الجراحة على انتقال أنواع من الفيروسات التاجية والإنفلونزا إن الكمامات يمكن أن تساعد في الحد من انتشار جائحة‭‭‭ ‬‬‬كوفيد-19.وأظهرت الدراسة أن استخدام المصابين لكمامات الجراحة قلل بشكل كبير من عدد فيروسات الإنفلونزا، التي يمكن رصدها […]

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