{ابقى ابيتك }.. عمل فني عراقي توعوي

2020/04/03 | 21:08 - المصدر: الصباح

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بغداد /هيفاء القره غولي

بادرت مجموعة من الفنانين العراقيين لتقديم عمل فني توعوي يحمل عنوان "ابقى ابيتك" يدعون الناس عبره للبقاء في منازلهم واعتزال الاختلاط للحفاظ على حياتهم وحياة احبتهم من عدوى فيروس كورونا.

صاحب الفكرة الفنان نؤاس جواد اموري قال لـ"الصباح" : انطلاقاً من دورنا كفنانين واعلاميين ورياضيين، لدينا معجبون ومنصات متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ارتأيت مع مجموعة من زملائي الفنانين تقديم عمل فني يدعو للتوعية ضد فيروس كورونا الخطير، ولان الفنان واجهة اعلامية تؤثر بمن حولها، اجد لزاماً عليه تقديم شيء يخدم مجتمعه والبشرية عموماً وان كان بسيطاً".

واضاف" كلفت الشاعر عادل السعيدي بكتابة اغنية توعوية لتشجيع الناس على البقاء في المنازل تماشياً مع توجيهات خلية الازمة حفاظاً على ارواح شعبنا من هذا الوباء الفتاك ، على ان يتم تسجيلها في الاستوديو الخاص بي وهو اقل ما يمكن أن نقدمه لوطننا".

شارك في العمل كل من الفنان اسماعيل الفروجي ولؤي نانا، ومن دبي باسل العزيز، ومن عمان قاسم السلطان، وتم الانتهاء من تسجيل الاغنية وسيتم بثها عبر عدد من القنوات العراقية وجميع الاذاعات .

وقال الفنان باسل العزيز " الغاية من العمل ليست المادة ولا المشاهدات بقدر ماهي توعية للجميع للمكوث في منازلهم للحد من انتشار هذا الوباء الخطير والحفاظ على حياة الناس، فكل منا مسؤول امام نفسه اولاً وامام اسرته والمحيطين به ثانياً للالتزام بشروط السلامة ودرء خطر الفايروس" .

وتمنى الفنان قاسم السلطان ان ينال العمل رضا الجمهور وان تصل الرسالة اليهم، داعياً الجميع الى توخي الحذر، لان القضية عالمية وليست فردية او تخص دولة دون اخرى او شخصاً دون آخر.

يذكر ان العمل من كلمات الشاعر عادل السعيدي والحان وتوزيع نؤاس اموري وايقاع علي حاضر.



تم تسجيل الاغنية في استوديو نؤاس اموري للانتاج والتوزيع الفني.

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