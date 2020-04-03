🟠هيأة المنافذالحدودية تعلن عن ضبط أربعة عجلات مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر.

2020/04/03 | 21:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذالحدودية/منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عن ضبط عجلات عدد (4) غير مستوفية لشروط استيرادها بعد إنجاز معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك أم قصر الأوسط.تمت […]

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