2020/04/03 | 21:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الساعات الـ24 الماضية شهدت دول العالم أكبر قفزة في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة هذه الدول.وعززت الولايات المتحدة صدارتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠بالأرقام خلال آخر 24 ساعة.. هذه الدول شهدت ارتفاعا قياسيا في حصيلة ضحايا كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠بالأرقام خلال آخر 24 ساعة.. هذه الدول شهدت ارتفاعا قياسيا في حصيلة ضحايا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).