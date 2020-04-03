التعليم توّجه بمحاسبة ومراقبة التدريسيين لهذا السبب

2020/04/03 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الجمعة، بمحاسبة ومراقبة التدريسيين خلال تقديمهم المحاضرات للطلبة في فترة الحظر للوقاية من وباء كورونا.وقال مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة إيهاب ناجي في بيان تلقته “يس عراق” إن “وزارة التعليم العالي توجه بمحاسبة ومراقبة الاساتذة التدريسين الذين يرسلون محاضرات pdf فقط […]

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