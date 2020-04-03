2020/04/03 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بشكل قوي في ظل أنباء عن خفض مرتقب للإنتاج من جانب “أوبك” والمنتجين المستقلين، وذلك في انتظار بيانات “بيكر هيوز”.وكشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الاجتماع الافتراضي الذي ستعقده “أوبك” في الأسبوع المقبل مع المنتجين المستقلين ربما يسفر عن خفض في الإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط برنت يحافظ على سعره بتخطي حدود 30 دولار للبرميل ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط برنت يحافظ على سعره بتخطي حدود 30 دولار للبرميل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).