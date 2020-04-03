مدير مستشفى: إشارات إيجابية في العراق بانخفاض مستوى الإصابات والوفيات بفايروس كورونا

2020/04/03 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مدير مستشفى الزهراء الدكتور عباس الحسيني، اليوم الجمعة، عن مؤشرات بانخفاض اعداد الاصبات بفيروس كورونا بالعراق.وقال الحسيني في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، ان ” وزارة الصحة تقوم بعملية المسح الميداني الشامل لاحتواء وتحجيم فايروس كوروناو هناك إشارات إيجابية في العراق بانخفاض مستوى الإصابات والوفيات بفايروس كورونا”.واضاف ان ” […]

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