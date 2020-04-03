تركيا.. تسجيل 69 وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الضحايا يرتفع إلى 425

2020/04/03 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، إنها سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجما...





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