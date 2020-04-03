تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/04/03 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت خلية الازمة في ديالى، الجمعة، تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمنتسب في القوات الامنية من اه...





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