العراق... انقسامات كبيرة بين القوى السياسية بشان تكليف الزرفي

2020/04/03 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي محمد الغبان، الرئيس العراقي برهم صالح الى الغاء مرسوم تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي، والا فسيكشف وعرض الوثا...

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