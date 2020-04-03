بالوثيقة..الفتح يطالب البرلمان العراقي بمساءلة الرئيس

2020/04/03 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام تحالف الفتح العراقي بمطالبة رئيس مجلس النواب بمساءلة الرئيس العراقي برهم صالح استناداً إلى احكام المادة ( 61 سادساً أ)....

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