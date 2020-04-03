شاهد... فيديو يكشف من هم الارهابييون في العراق

2020/04/03 | 21:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الامم المتحدة تقريرا بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير العراق من تنظيم داعش الارهابي ، يتضمن اعداد وجنسيات عناصر الجماعة الارهابية التي ارتكبت جرائم...

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