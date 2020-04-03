محافظ البصرة: تم تخصيص 50 الف دينار لكل عائلة متعففة بالمحافظة

2020/04/03 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الجمعة، تخصيص 50 الف دينار لكل عائلة متعففة في المحافظة.وقال أسعد العيداني، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر قيادة شرطة البصرة، إن “المحافظة ستوزع خمسين الف دينار لـ10 الاف عائلة بصرية، من صندوق التكافل الاجتماعي الذي تم تمويله من تبرعات الميسورين”.وأضاف العيداني، أن “المبلغ الذي […]

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