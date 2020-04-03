كردستان : تعلن 4 إصابات جديدة بكورونا في أربيل

2020/04/03 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.وقالت الوزارة في بيان لها إن الإصابات الجديدة هي لامرأة وثلاثة من أطفالها أصيبوا بالعدوى خلال مشاركتهم في مجلس عزاء.وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 208، بينها حالتا وفاة و62 حالة تعافٍ.( النهاية)

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