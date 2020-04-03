صحة كربلاء: 149 وافدا غادروا أماكن الاستضافة بعد قضاء المدة المقررة

2020/04/03 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء عن مغادرة 149 من الوافدين اماكن الحجر بعد انقضاء مدة استضافتهم دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم، أن “149 من الوافدين الذين تمت استضافتهم في مدينة سيد الاوصياء للزائرين مدة 14 يوم غادروا المدينة بعد التأكد من سلامتهم وعدم ظهور أية أعراض إصابة […]

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