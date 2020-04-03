2020/04/03 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠اصابة ضابط برتبة مقدم و3 جنود بتفجير عبوة ناسفة على عجلة عسكرية بين ناحية جلولاء وقضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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