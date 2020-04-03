أُسَر ضحايا الطائرة الأوكرانية لم يصمتوا: سنُقاضي النظام الإيراني

2020/04/03 | 22:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تزال تداعيات إسقاط #النظام_الإيراني للطائرة الأوكرانية في #طهران في (8 يناير) الماضي مستمرة حتى الآن، ويبدو أن هذه القضية لن تُغلق، على الأقل في المدى المنظور.في جديد تلك التداعيات، أعلن أقارب وأسر الضحايا البالغ عددهم /176/ ضحية الذين قضوا بصاروخ لـ #الحرس_الثوري الإيراني، تشكيل جمعية تسعى إلى تحقيق العدالة ومقاضاة النظام الايراني.…

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