إطلاق أكبر تحالف دولي لمحاربة كورونا

2020/04/03 | 22:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلق علماء وأطباء وممولون وصانعو سياسيات ينتمون لأكثر من 70 مؤسسة من أكثر من 30 دولة تحالفا دوليا للاستجابة لفيروس كورونا المستجد في الأماكن ذات الموارد الضعيفة والمحدودة.

ويسعى التجمع الذي أطلق عليه "تحالف البحث السريري" إلى تسريع الأبحاث حول الفيروس في المناطق التي يمكن لكورونا أن يلحق دمارا كبيرا بأنظمتها الصحية الضعيفة ويسبب تأثيرا صحيا كبيرا على سكانها.

وشدد أعضاء التحالف في تعليق نشر في مجلة "لانسيت" بأن التعاون والتنسيق الدوليين في مجال البحث مطلوبان على وجه السرعة لدعم أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وبعض الدول الآسيوية للاستجابة بفعالية للوباء المتفاقم وتسريع البحث في هذه المناطق.

ويضم التحالف مجموعة غير مسبوقة من خبراء الصحة، بما في ذلك معاهد أبحاث القطاع العام، ووزارات الصحة، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات البحث والتطوير غير الهادفة للربح، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، والممولون الذين يلتزمون جميعًا بإيجاد حلول لمواجهة فيروس في هذه المناطق.

وقد أُطلقت بالفعل إحدى الاستجابات البحثية الهامة لفيروس كورونا، وهي تجربة التضامن التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وهي جهد عالمي لم يسبق له مثيل.



ولكن التحالف وجد أنه من بين ما يقرب من 600 تجربة سريرية مسجلة حول فيروس كورونا، يتم التخطيط لعدد قليل جدًا من التجارب في بيئات تفتقر إلى الموارد.



ويلتزم أعضاء التحالف بمشاركة خبراتهم التقنية وقدرتها على التجربة السريرية لتسريع أبحاث حول الفيروس بهذه المناطق.

وسيتبع التحالف نهجا منسقا، بحيث يمكن جمع جميع البيانات من جميع المناطق بطريقة مماثلة، وتجميعها وتقاسمها في الوقت الحقيقي.



وسيساعد ذلك البلدان ومنظمة الصحة العالمية على اتخاذ قرارات سريعة تستند إلى الأدلة بشأن السياسات والممارسات.

ورحبت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناثان بإطلاق التحالف وقالت إنه سيستفيد من الخبرات الحالية المتعددة الجنسيات والتخصصات في إدارة التجارب السريرية في البيئات الفقيرة، كما سيساعد المنظمة في دورها التنسيقي في الاستجابة العالمية ضد فيروس كورونا".

ودعا أعضاء التحالف إلى ضرورة التقييد بالتزامات محددة لجعل العلاجات الجديدة الفعالة في متناول المناطق ذات الموارد المحدودة وبتكلفة ميسورة في أقرب وقت ممكن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق أكبر تحالف دولي لمحاربة كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق أكبر تحالف دولي لمحاربة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).