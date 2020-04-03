حالتا انتحار إحداها لطفل بيوم واحد في ناحية بالبصرة

2020/04/03 | 22:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بإقدام شخصين أحدهما طفل على الانتحار في ناحية بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً أقدم على الانتحار بواسطة حبل في ناحية الهارثة شمالي البصرة".

وأضاف المصدر أن "طفلاً يبلغ من العمر 10 أعوام أقدم على الانتحار بالطريقة ذاتها في ناحية الهارثة أيضاً".

ولم يتضح على الفور أسباب انتحار الاثنين وفيما إذا كان للحادثين صلة ببعضهما البعض.

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