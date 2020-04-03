2020/04/03 | 22:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر تنظيم عصبة الثائرين وهو احد الفصائل التي تقاتل في العراق بالنيابة عن ايران مقطعا مصورا من طائرة مسيرة لمبنى السفارة الاميريكية في العراق مهددا باستهداف السفارة في اي وقت

هذا وكان قد تبنى تنظيم عصبة الثائرين، الهجمات الأخيرة على معسكر التاجي في العراق الذي يضم قوات للتحالف الدولي وأوقع قتلى وجرحى أميركيين.

واصدر تنظيم عصبة الثائرين بيانا جاء في نصهايها الشعب العراقي الثائر والمقاوم، هذه سفارة الشر تحت انظارنا وفي رحمة صواريخنا ولو شئنا لجعلناها هبائاً منثورا وقد خبرتم بأسنا ودقة ضرباتنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم عصبة الثائرين ينشر مقطعا مصورا من طائرة مسيرة لمبنى السفارة الاميريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم عصبة الثائرين ينشر مقطعا مصورا من طائرة مسيرة لمبنى السفارة الاميريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).