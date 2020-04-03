صحة كردستان تعلن تسجيل 4 حالات اصابة جديدة بكورونا في اربيل

2020/04/03 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا، أن "مختبرات الوزارة سجلت 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وزعت على مناطق، بغداد الكرخ 3 إصابات، ومدينة الطب إصابة واحدة، وفي جانب الرصافة من العاصمة إصابة واحدة أيضا".

وأضاف البيان، أن "الوزارة سجلت 4 إصابت في محافظة البصرة، و9 إصابات في النجف، و12 إصابة بمحافظة ذي قار، وفي أربيل سجلت 3 إصابات، فيما سجلت كل من كركوك والمثنى والانبار وبابل، إصابة واحدة لكل منها".

وأكد بيان الصحة، عدم تسجيل وفيات لهذا اليوم في عموم البلاد بسبب الفيروس، فيما أشار إلى تسجيل "24 حالة شفاء تام، واحدة منها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ومدينة الطب 4 حالات شفاء، وفي النجف 8 حالات شفاء، والبصرة 10 حالات، وأربيل حالة شفاء واحدة".

وأشار بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 820 في عموم البلاد، ومجموع وفيات بلغ 45، مقابل 226 حالة شفاء تام من الفيروس".

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