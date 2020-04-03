بالفيديو.. مدير عام صحة الرصافة يكشف اسباب ’’انحسار’’ كورونا ويوجه رسائل للمواطنين

2020/04/03 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير عام صحة الرصافة/ بغداد، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الجمعة، عن سبب انحسار وباء كورونا ...





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