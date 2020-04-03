فرنسا ترصد ارتفاعا يوميا قياسيا في العالم للوفيات المسجلة بكورونا بواقع 1120 حالة

2020/04/03 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين ...





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