الصحة العراقية تؤشر انخفاضا جديدا بنسبة الوفيات بفيروس كورونا

2020/04/03 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الصحة، إنخفاضاً جديداً بنسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 6.5 بالمئة من مجموع الحالات المؤكدة بحسب آخر تحديث اليوم الجمعة.وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس عن انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 6.9 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة.يشار الى ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم ٤٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع العدد الإجمالي الى 820 في عموم البلاد دون تسجيل أي حالة وفاة اليوم بالفيروس ليبقى مجموع الوفيات عند ٥٤ حالة فيما ارتفع مجموع حالات الشفاء الى ٢٢٦ حالة

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