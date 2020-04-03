مصر .. لافتح للمساجد قبل زوال كورونا

2020/04/03 | 22:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/القاهرة أكدت وزارة الأوقاف المصرية، الجمعة، أنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق، والتحقق من ذلك من خلال أمرين، الأمر الأول، عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة.وأوضحت “الأوقاف”، في بيان لها مساء الجمعة، أن الأمر الثاني، المتعلق بفتح المساجد في مصر مرة أخرى، هو عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة في البلاد، أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا.وتابعت “الأوقاف “أكدنا ومازلنا نؤكد أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف”.

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