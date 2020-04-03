اللواء الثاني بالحشد يبني 20 قبرا لضحايا كورونا في النجف الأشرف

2020/04/03 | 22:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكمل اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الجمعة، بناء قبور المتوفين بوباء كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة في النجف الأشرف.وقال مسؤول قسم الشهداء والجرحى في اللواء عبد الحسن الحيدري في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى، انه “بعد تكليفنا بانجاز كافة الإجراءات المطلوبة التي تسبق عملية دفن جثامين المتوفين بوباء كورونا وفق الشريعة الإسلامية باشرنا

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