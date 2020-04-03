🟠مصادر : مقتل وإصابة 14 شخصا بصدامات بين القوات الأمنية والداعين لكسر حظر التجوال في ذي قار

2020/04/03 | 22:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحاب القوات الامنية من جسر النصر وسط الناصرية.🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

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