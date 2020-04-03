بالفيديو.. مسؤول بالصحة يكشف سبب تراجع الإصابات بفيروس كورونا في جانب الرصافة ببغداد ويخاطب المواطنين

2020/04/03 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير عام صحة الرصافة/ بغداد، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الجمعة، عن سبب انحسار وباء كورونا في بغداد وتحديداً في جانب الرصاقة، فيما وجه رسائل عدة للمواطنين بما يخص البقاء في المنازل لغرض السيطرة على الفيروس الخطير.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد […]

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