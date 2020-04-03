مصدر امني يكشف لـ”العهد نيوز” حصيلة مصادمات ذي قار

2020/04/03 | 22:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، عن حصيلة المصادمات التي حصلت بين القوات الامنية والمجاميع التي حاولت كسر حظر التجوال بمحافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الجمعة ان “الحصيلة للمصادمات التي حصلت اليوم الجمعة، في محافظة ذي قار هي مقتل شخص واصابة 12 اخرين من المجاميع التي حاولت كسر حظر التجوال بالمحافظة”.

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