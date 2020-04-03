نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يدعو وزير التعليم العالي الى معادلة الشهادات العليا للطلبة الذين حصلوا عليها في لبنان

2020/04/03 | 22:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللآمي، وزير التعليم العالي الى معادلة الشهادات العليا للطلبة الذين حصلوا عليها في لبنان.وقال اللآمي في تغريدة له على موقع تويتر وتابعته وكالة صدى ” أدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل الايعاز لدائرة البعثات بمعادلة الشهادات العليا للطلبة الذين حصلوا عليها في لبنان وعلى نفقتهم، لكون دائرة

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