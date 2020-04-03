القبض على أربعة متهمين برفع الاسعار في كربلاء وبابل

2020/04/03 | 22:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية القبض على أربعة متهمين برفع الاسعار في محافظتي كربلاء وبابل.وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان وتلقته وكالة صدى ” انه حسب توجيه وزير الداخلية وبإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة جولات تفتيشية في محافظتي كربلاء وبابل شملت الأسواق الرئيسية والمحال التجارية وعلوات الخضار والمجمعات الغذائية والمذاخر والصيدليات

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