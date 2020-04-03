خاص لـ”العهد نيوز”.. أصابة عقيد في شرطة ذي قار بإطلاق نار خلال المواجهات بين القوات الأمنية ومجاميع كسر الحظر

2020/04/03 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الجمعة بأن ضابطا كبيرا برتبة عقيد قد تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، خلال المواجهات بين مجاميع كسر الحظر.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن “العقيد حيدر وهو ضابط في أحد مراكز شرطة ذي قار، قد تعرض إلى إطلاق النار من قبل مجهولين خلال […]

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