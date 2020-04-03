2020/04/03 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تشكل فريقا بيطريا بشأن نفوق عشرات الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تشكل فريقا بيطريا بشأن نفوق عشرات الطيور) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تشكل فريقا بيطريا بشأن نفوق عشرات الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).