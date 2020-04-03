2020/04/03 | 22:53 - المصدر: الغد برس

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ذي قار: إصابة ضابط أمني رفيع بطلق ناري بصدامات مع الداعين لكسر حظ

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ذي قار: إصابة ضابط أمني رفيع بطلق ناري بصدامات مع الداعين لكسر حظر التجوال في المحافظة

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