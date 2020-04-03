الصحة العالمية: كورونا تهديد عالمي يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد

2020/04/03 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقاطع مصورة اظهرت خروج حظر التجوال الذي فرض منذ ايام نتيجة تفشي وباء كورونا في محافظات العراق، عن السيطرة في ذي قار.

وكان مصدر أمني من محافظة ذي قار افاد، الجمعة، بأن القوات الام

بغداد اليوم-ذي قار

سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا.





وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان، إن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد والبالغ عددها 49 عين

بغداد اليوم-متابعة

قالت الممثلة البريطانية ليندا لوساردي إن أعراض فيروس كورونا الذي أصابها كانت سيئة للغاية لدرجة أنها دعت ألا تستيقظ، وذلك بعدما قضت 10 أيام في المستشفى، وهي تعاني من حمى وآلام مزمنة في الصدر وقيء.

ووصفت لوساردي لصحيفة "ذا

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