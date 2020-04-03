2020/04/03 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدينة الطب تعلن تماثل 3 حالات مصابة بكورونا الى الشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدينة الطب تعلن تماثل 3 حالات مصابة بكورونا الى الشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).