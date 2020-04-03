الزرفي: غداً سأقدم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى البرلمان العراقي لعقد جلسة نيل الثقة

2020/04/03 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة (3 نيسان 2020)، انه سيقدم كابينته الحكومية الى ...





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