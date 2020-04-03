داخلية كوردستان تشدد حظر التجوال: لا مشاة خلال 48 ساعة

2020/04/03 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تشديد إجراءات حظر التجوال خلال 48 ساعة المقبلة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها ستمنع التجوال كلياً حتى للمشاة لمدة 48 ساعة المقبلة.

وأضافت أن القرارات الجديدة تتضمن منع قوات الاسايش والشرطة والبيشمركة والجيش الاتحادي استخدام السيارات لخرق الحظر إلا إذا كانوا في واجب رسمي، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية.

كما منعت الداخلية الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة التجوال بالسيارات إلا إذا كانوا في دوام رسمي وفق مستمسكات رسمية، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية.

ويسري حظر التجوال في عموم إقليم كوردستان لغاية 10 نيسان/أبريل المقبل.

وكانت السلطات قد سمحت بتجول المشاة على محدود لغرض قضاء الحاجات الأساسية مثل تبضع المواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة اليومية.

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