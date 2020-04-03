‎اصابة جنديين بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2020/04/03 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، باصابة ضابط وجنديين بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظ...





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