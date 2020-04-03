مقتل وإصابة 7 متظاهرين برصاص الأمن في الناصرية

2020/04/03 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بمقتل وإصابة 7 متظاهرين برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "نحو 100 متظاهر يستقلون ستوتات ودراجات نارية تجولوا في شوارع الناصرية وطلبوا من دوريات النجدة والشرطة فتح الطرق المغلقة جراء حظر التجوال".

وأضاف أن "هؤلاء قاموا بحرق الإطارات وقطع الطرق في تقاطع البهو وشارع التربية، الأمر الذي أدى لمواجهات مع قوات الأمن المرابطة هناك".

وأشار المصدر إلى أن "متظاهراً قتل وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الأمن خلال المواجهات".

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