2020/04/03 | 23:34 - المصدر: قناة التغيير

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بالصور..



سيطرات تابعة للأحزاب تمنع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الا بعد دفع الاتاوات مما دفع بعض السواق الى رمي الحمولات والعودة الى مناطقهم

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