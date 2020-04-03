فيان صبري: لم نعقد اجتماعات مع الزرفي وأسباب فنية حالت دون زيارته لإقليم كردستان

2020/04/03 | 23:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، اجراء حوار رسمي بين الأطراف الكردية ورئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وأكدت صبري في تصريح، ان أسبابا وصفتها بالفنية، أدت إلى تأجيل الزيارة التي كان من المقرر ان يجريها الزرفي إلى إقليم كردستان لعقد اجتماعات مع قياداته، مشيرة إلى إجراء اتصالات غير رسمية بين الطرفين لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مسار العملية السياسية.

وأضافت صبري ان كتلة الحزب الديمقراطي ستجري مشاورات مع جميع القوى السياسية، للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، التي يتطلب تشكيلها توافقا بالبيت الشيعي أولا، إضافة إلى إجماع وطني من الكتل الأخرى.

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