بهاء الاعرجي: الكتل تُرسِل مفاوضين للزرفي لمعرفة حصصها في الحكومة المُقبلة

2020/04/03 | 23:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي هجوما على الكتل السياسية المعترضة على تشكيل الحكومة

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر ان بعض الكتل المُنضوية في تحالفاتٍ مُعارضة للمُكلّف بتشكيل الحكومة، تُرسِل مفاوضين ثانويين له لمعرفة حصصها في الحكومة المُقبلة في حالِ قيامها بتغيير موقفها منه، داعيا اياه لعدم الالتفات اليهم لأن من لا يصون العهد مع حلفائه، لا يُمكن أن يستمر معه.

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