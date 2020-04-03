بالفيديو .. مواجهات الشرطة والكسبة في الناصرية بعد دعوات لكسر حظر التجول

2020/04/03 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار تداول ناشطون على مواقع التواصل ، مقطع فيديو للمواجهات بين عناصر الشرطة وجماعات من العمال والكسبة،دعت الى كسر حظر التجول في المحافظة ، بسبب تردي اوضاعهم الاقتصادية لتجاهل السلطات الازمة المعيشية التي يعاني منها غالبية سكان ذي قار . يشار الى ان" كلكامش برس " لا تتبنى مايرد من تعليق في الفيديو وانها تسعى لنقل الحدث كما يحدث .

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