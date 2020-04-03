كردستان تعلن حظرا شاملا للتجوال

2020/04/03 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، حظرا شاملا للتجوال في عموم محافظات الاقليم مدة 48 ساعة.

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