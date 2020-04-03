العثور على بقايا تيروصورات عمرها 100 مليون سنة بالمغرب

2020/04/03 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق آثاري من العلماء الدوليين في العثور على ثلاثة أنواع جديدة من التيروصورات ذات الأسنان وعمرها 100 مليون سنة في المغرب.

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