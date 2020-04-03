صحة كربلاء: أرسلنا 61 عيَنة للفحص المختبري وجاءت نتائجها سليمة وتخلُو من الإصابة بكُورونا

2020/04/03 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، اليوم االجمعة، إن المحافظة لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية، أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد.وقال المُتحث الإعلامي للدائرة ، سليم كاظم ، في بيان له، وتلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت (61 ) نمُوذج من العيَنات إلى مختبر الصحة المركزي […]

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